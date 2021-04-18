Koronavirüs destek hattında skandal sözler!

Hindistan, Kovid-19 destek hattı çalışanı ile bir hastanın arasında geçen konuşmayı konuşuyor.

Ülkenin Uttar Pradeş eyaletinin başkenti olan Lucknow'da yaşayan Santosh Kumar Singh ve eşi, 10 Nisan'da Kovid-19'a yakalandığını öğrendi.

Çift iki gün sonra da test yaptırdı ancak sonuç yine pozitif çıkınca ev karantinasına başladı. 15 Nisan'da daha fazla bilgi almak için Kovid-19 destek hattını arayan çift hiç beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kovid-19 destek hattındaki görevli çifte ev tecridine girenler için hazırlanan uygulamayı indirip indirmediğini sordu.

Singh, söz konusu uygulamadan haberdar olmadığını ve telefonuna indirmediği yanıtını verdi. Görevli bu cevap üzerine 'Git öl, sen zaten cahilsin' dedi ve telefonu kapattı.

Bir dakikadan kısa süren telefon görüşmesinin yayınlanması sonrası ülkenin Kovid destek sistemi bir kez daha tartışmaya açıldı.

Babası eski bir Hindistan Halk Partisi yöneticisi olan Singh, yetkililere mektup yazarak bir açıklama talep etti.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 261 BİNİ GEÇTİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1501 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 177 bin 151'e yükseldi.

Son 24 saatte 261 bin 500 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 788 bin 109'a çıktı.

Bu, "ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı" olarak kayıtlara geçti.