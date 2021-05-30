Koronavirüs geçirenler dikkat! Biontech aşısı için uyarı geldi…

Prof. Dr. Kurugöl Hürriyet gazetesine şunları söyledi: “COVID-19’u ister hafif, ister ağır geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech’i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik.

Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük yani COVID-19 benzeri bulgular ortaya çıktı.

Bu nedenle hastalığı atlatan kişilerin BioNTech yerine Sinovac ile aşılanmalarını tavsiye ediyorum.

Sanırım yetkili makamlar da bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır. Sonuçta Türkiye’ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır.”

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK AĞUSTOSTA OLABİLİR

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı açıkladı: “Dünyada bağışıklık kazanma süresi Mart 2022 olarak düşünülüyor. Biz dünyada aşılamada 10. sıradayız.

Haziranda aşılanma oranları artarsa, günde 200 bin aşı yapılıyor, eğer 1 milyonun üzerine çıkarsak bağışıklığa dünya üzerinde erken ulaşan ülkeler arasına gireceğiz.

Şu andaki veriler ile ülkemizde toplumsal bağışıklığa ağustosun sonuna kadar ulaşacağız gibi görünüyor. Tabii aşı temininde bir sıkıntı yaşamazsak, halkımız inanarak aşısını yaptırırsa.” (DHA)









KARANTİNA SÜRESİ YİNE 14 GÜNE ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde güncelleme yapıldı. Buna göre, COVID-19 vakasıyla yakın temaslıların karantina süresi 10 günden 14 güne çıkarıldı.

Semptom göstermeyen yakın temaslı kişilerde, PCR testinin negatif çıkması durumunda 10'uncu günden sonra karantina sonlandırılabilecek.

Kişilerin birbirine mesafesinin 2 metreden az olması, 10 dakikadan uzun süre kapalı alanda ya da korunmasız temas kurulması yüksek riskli olarak kabul edilecek.

KORONA AŞISI OLANLARDA DA...

COVID-19 aşısının iki dozunu olanlar tanı aldığında veya ikinci dozun 14'üncü gününden sonraki 3 ay içinde COVID-19 vakasıyla temasının olması durumunda temaslı olarak değerlendirilecek.

Bu kişilerin karantinası 7'nci gün yapılan PCR testi sonucu negatif ise sonlandırılacak. PCR testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon süresi 14 gün olacak. (ANKARA / AA)