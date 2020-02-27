Koronavirüs için çevrimiçi harita yapıldı

Johns Hopkins Üniversitesi‘ndeki araştırmacılar, koronavirüsünü gerçek zamanlı gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi.

Koronavirüsü Çin’de artarak devam ederken tehlikenin boyutu her geçen gün daha da etkili hale geliyor. Şu an için 18 farklı ülkede görülen ve 3 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Dünyada dalga dalga yayılan virüs salgınının etkileri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi‘ndeki araştırmacılar, Koronavirüsünün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi ve korona salgını hakkındaki haritayı internet sayfası üzerinden kullanıma sundu.

Harita çevrimiçi veri sunuyor

Virüs salgınını gerçek zamanlı gösteren haritaki veriler ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan toplanıyor. Paylaşılan bilgilere göre şu an doğrulanan 82 bin 167 vaka bulunuyor. Koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2.801, virüsten tamamen kurtulanların sayısı ise 32.897.

Haritaya ulaşmak için tıklayınız.

Digitalage





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Coronavirüsünü gerçek zamanlı takip edebileceğiniz uygulamalar









Coronavirüsün etkileri günbegün haritada şekillenmeye devam ederken, sizler için salgındaki son durumu takip edebileceğiniz uygulamaları derledik. Coronavirüs salgınını gerçek zamanlı takip edebileceğiniz uygulamalara buradan ulaşabilirsiniz.