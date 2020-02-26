Koronavirüs, iPad satışlarını artırdı

Onur Binay/posta.com.tr

Digitimes’ın haberine göre, salgın nedeniyle insanların işlerine ve eğitimlerine evlerinden devam etmek zorunda kalması, başta iPad olmak üzere, tabletlere olan talebi artırdı. Çinli e-ticaret siteleri de stoklarındaki tabletleri resmi fiyatlarda daha yükseğe satmaya başladı.

Apple, iPad üretimi için Çin’de iki farklı tedarikçiyle çalışıyor. Giriş segmentinde tabletlerin büyü kısmı Compal, iPad Pro gibi üst seri cihazlar Foxconn tarafından üretiliyor. Digitimes’ın haberine göre, her iki tesis de yüzde 30 kapasiteyle çalışıyor.

Apple koronavirüs salgını nedeniyle 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde kendisine koyduğu hedeflere ulaşamayabileceği konusunda yatırımcılarını daha önce uyarmıştı.