Türkiye Koronavirüs kurallarını hiçe saydılar! Ceza yağdı...

Koronavirüs kurallarını hiçe saydılar! Ceza yağdı...

Türkiye

Koronavirüs kurallarını hiçe saydılar! Ceza yağdı...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 49 bin 50 TL para cezası yazıldı.

25 Nisan 2021, Pazar 18:41 Son Güncelleme:
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Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesinde açık olduğu tespit edilen bir kahvehaneye baskın düzenlendi.

Kahvehanede 15 kişinin oyun oynadığı belirlendi. 15 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle 49 bin 50 TL ceza yazıldı. 

AKYAZI (Sakarya) (DHA)

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