Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde, ülkede alınan acil önlemler çerçevesinde havaalanı, liman ve sınır bölgelerinde karantina tedbirlerinin artırıldığı ve denizaşırı seyahatlerden dönenlerin sağlık kontrolünden geçirildiği belirtilmişti. Ancak neredeyse tüm ülkeler aynı tedbirleri almasına rağmen, 2 ayda 25 ülkede 31 bin kişi koronavirüsten etkilendi. Doğu Asya'da koronavirüs rastlanmayan ülke 'yok', buna Kuzey Kore'nin sınır paylaştığı Rusya ve Güney Kore de dahil. CNN International'da yer alan habere göre, yetkililer ülkede koronavirüs bulunduğu fakat bildirilmediğinden şüpheleniyor, ülkeye koronavirüsün hiçbir şekilde girmemesi ihtimali değerlendirildiğinde ise bunun nasıl mümkün olduğu bilinmiyor. Kuzey Kore'nin dışarıya kapalı olduğu ve diğer ülkelerle olan etkileşiminin 'asgaride' olduğu biliniyor.

Şüphe ile yaklaşıyorlar

Güney Kore'deki Kore Üniversitesi'den Prof. Nam Sung-wook, 25 milyon nüfuslu Kuzey Kore'de koronavirüsün bulaştığı insanlar olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Çin ve Kuzey Kore sınırından bir kişinin virüsü kapmış olabileceğine inanan Nam, "Kuzey Kore sınırına yakın olan Çin'e bağlı Dandong ve Shenyang koronavirüs bulaştığı doğrulanan kişiler olduğunu biliyoruz. Kuzey Kore ticaretinin yüzde 90'ı Çin ile yapıyor" diyor. Kuzey Kore, son ticaret düzenlemelerini hayata geçirmeden önce, iki ülke sınırından çok fazla kişi kamyon ve trenlerle geçiyordu. Merkezi Çin'de bulunan seyahat şirketi "Koryo Tours", geçen hafta internet sitesinde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için sınırlarını geçici olarak turizme kapattığını, bunun, şirketin Kuzey Kore'deki ortaklarınca doğrulandığını duyurmuştu. Kuzey Kore'de, Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs vakasına rastlandığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmamasına rağmen devlet medyası, salgına ilişkin farkındalığın artırılmaya çalışıldığını bildirdi.

'İnandırıcı değil'

CNN International'a konuşan pek çok uzman, Pyonyang hükümetinin virüsü tespit edebilmesine şüpheyle yaklaşıyor. Ülkenin dışarıyla olan minimum etkileşimi nedeniyle koronavirüse rastlansa bile dünyanın bundan asla haberdar olmamasından endişeleniyor.