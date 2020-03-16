'Koronavirüs nedeniyle iş yerleri kapanıyor' iddiasına yalanlama

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de corona virüs için önlemler alınırken sosyal medyada Sağlık Bakanlığı genelgesi gibi oluşturulmuş sahte belgeler dolaşıma sokuldu. Asılsız belge kısa sürede çok sayıda hesaptan paylaşıldı.

Yalanlama geldi

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilgili paylaşımla ilgili olarak "Bu belge sahte, bu haber yalan. Kesinlikle itibar etmeyiniz. Hesabın kapatılması için Twitter nezdinde gerekli işlem başlatıldı, sizler de lütfen şikayet ediniz." ifadelerini kullandı.





Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya dolaşıma sokulan belgenin gerçeği yansıtmadığı, doğru haberlerin yapılan resmi açıklamalar olduğunu söyledi.





Soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, corona virüs ile ilgili sosyal medyada yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri de, son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatmış, kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşım yapan 29 kullanıcıyı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirmişti.



