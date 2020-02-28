Bugün 6 kıtada 44 ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle koruyucu maskeler rekor fiyatlara ulaştı. 15 koronavirüs vakasının tespit edildiği İngiltere'de bazı maskelerde yüzde 800 oranında fiyat artışı söz konusuyken, gerçekten işe yarayıp yaramadıkları, hangilerinin maksimum koruma sağladığı da akıllarda soru işareti yaratıyor. Maskeler hem dijital ortamlarda hem de mağazalarda satışa sunulurken, maske üreticileri, tüketicilerden gelen yoğun talebe cevap vermekte yetersiz kalabiliyor. 'Anti-koronavirüs' adı altında 5'li paketler olarak satılan maskeler bugün 150 sterline (1200 TL) satılıyor, bu fiyat henüz 5 gün önce 30 sterlinin altındaydı. Kriz ortamından yararlanmaya çalışan fırsatçılar, maliyetlere 100 sterlin daha eklediği, mağazalarınsa satışlara limit koyduğu belirtiliyor. Uzmanlarsa, rekor fiyatlara satılan maskelerin gerçekten işe yarayıp yaramadığı konusunda endişeleri var. Grip gibi virüslerin klasik ameliyat maskeleriyle bulaşıcılığının engellenemediği ifade ediliyor.

Mevcut durum ne?

26 Şubat tarihi itibarıyla Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, 80 bin 239 kişide enfeksiyon tespit edildi ve 2 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Çin’de uygulanan karantinalardan dolayı toplam 760 milyon kişi salgından etkilendi. Salgının sebep olduğu ekonomik kayıplar da giderek artıyor. Uzmanlar, salgının mevcut şekliyle ilerlemesi durumunda, sadece yılın ilk çeyreğinde Çin’in 62 milyar dolar, dünyanın ise 280 milyar dolar zarar edeceğini ifade ediyor.

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