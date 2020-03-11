Dünya Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Dünya

Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Çin'de başlayarak kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Macaristan'da OHAL ilan edildi.

11 Mart 2020, Çarşamba 17:10 Son Güncelleme:
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Çin'de başlayan ancak kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Artan can kayıpları nedeniyle ülkeler önlemler alıyor. Son olarak Macaristan'da olağanüstü hal ilan edildi.

Ülkede tüm okulların kapatılacağı ve büyük toplantıların yasaklanacağı bildirildi. Ülkenin tüm sınırlarının kapatılacağı ve tüm spor müsabakalarının seyircisiz olacağı belirtildi.


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