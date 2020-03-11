Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Çin'de başlayan ancak kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Artan can kayıpları nedeniyle ülkeler önlemler alıyor. Son olarak Macaristan'da olağanüstü hal ilan edildi.

Ülkede tüm okulların kapatılacağı ve büyük toplantıların yasaklanacağı bildirildi. Ülkenin tüm sınırlarının kapatılacağı ve tüm spor müsabakalarının seyircisiz olacağı belirtildi.





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