Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) için dünya çapında mücadele devam ediyor. Özellikle de sağlık personellerinin hayatları, virüs yayıldığından beri tam anlamıyla altüst olmuş durumda. Öte yandan Çin devlet televizyonundan yapılan açıklama tüm dünyayı üzüntü ve endişeye boğdu. Ölümcül salgın ile ilgili en korkutucu açıklama BM'den geldi. İşte koronavirüs için yaşanan en son gelişmeler...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık sistemi zayıf ülkelere sıçramasından endişe ettiğini söyledi.

Pakistan-Hindistan sınırındaki Kartarpur Darbar Sahib Sih tapınağını ziyaret eden Guterres, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınındaki durumun şu an için kontrol altında olduğunu söyledi.

Guterres, salgının sağlık sistemi gelişmemiş Afrika kıtasındaki ülkeler gibi ülkelere sıçramasından endişe duyduğunu dile getirerek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım.

Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.









Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 5’e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977’sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185’e çıktı.

Ülkede toplam can kaybı biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 5’e ulaştı. Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248’e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881’e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376’ya ulaştı.

Diğer yandan vaka sayısı Hong Kong’da 62’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak açıklandı. Bu arada son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1749 yeni vaka saptandı. Söz konusu yeni can kayıplarının 132’si, yeni vakaların da 1693’ü Kovid-19 salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde gerçekleşti.









Kilit isim hayatını kaybetti

Çin devlet televizyonu bu sabah 10.30'da yapılan açıklama dünyayı şoka uğrattı. Ölümcül koronavirüs ile mücadelede kilit isim olan Wuhan hastanesi başhekimi Dr. Liu Zhimming'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Doktorun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, dünya basınında şok etkisi yarattı. Dr. Liu Zhimming virüsün sıfır noktası olan Çin'in Wuhan kentindeki Wuchang Hastanesi'nde başhekimlik görevini yürütüyordu. Dr. Zhimming'in başhekimi olduğu hastane, Wuhan'da karantina alanında hayati önem taşıyan görevleri üstlenmişti.



