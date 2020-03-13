Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19’la mücadele kapsamında bölgedeki şehirlerde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Bu gece yarısından itibaren uygulamaya girecek olan yasağın 2 gün devam edeceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca söz konusu 2 gün içinde bölgedeki şehirlerde detaylı temizlik yapılacağı ve bazı semtlerde sağlık kontrolleri gerçekleştirileceği aktarıldı. IKBY yönetimi Kovid-19’la mücadele kapsamında Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe’deki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti. Irak’ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

AA