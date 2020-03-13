Dünya Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Dünya

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Irak’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve salgının yayılma riskinin artması üzerine bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.

13 Mart 2020, Cuma 21:48 Son Güncelleme:
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IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19’la mücadele kapsamında bölgedeki şehirlerde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Bu gece yarısından itibaren uygulamaya girecek olan yasağın 2 gün devam edeceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca söz konusu 2 gün içinde bölgedeki şehirlerde detaylı temizlik yapılacağı ve bazı semtlerde sağlık kontrolleri gerçekleştirileceği aktarıldı. IKBY yönetimi Kovid-19’la mücadele kapsamında Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe’deki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti. Irak’ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

AA

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