Koronavirüs nedeniyle terk edilen hayvanları tek tek kurtarıyorlar

Devam etmekte olan ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle binlerce insan evlerine dönemiyor. Binlerce evcil hayvan sahibi, kedilerini ve köpeklerini eve kilitlediler. Birçok evcil hayvan sahibinin kasabadan ayrıldıktan sonra eve dönmeleri engellendi. Açlıktan ölmek üzere olan evcil hayvanları ise bir grup hayvansever kapıları kırıp kurtarıyor. Gönüllüler, kilitli apartmanlarda ve evlerde kalan hayvanlara ulaşmak için kapıları kırıyor, pencerelerden tırmanıyorlar. Wuhan Small Animal Protection Association isimli hayvansever grup, Wuhan'da yaklaşık 20 bin hayvanın mahsur kaldığını tahmin ediyor. Bunun dışında, 10'dan fazla hayvan kurtarma grubu, hayvanları kurtarmak ve onları güvenli hale getirmek için 24 saat çalışıyor.





2 binden fazla hayvan kurtarıldı

South China Morning Post'da yer alan bilgilere göre, 10'dan fazla hayvan kurtarma grubundan gönüllüler, Wuhan'daki hayvanları kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor.

Haberde yer alan ve ismini vermek istemeyen bir veteriner ise Wuhan'da 2 binden fazla hayvanın kilitli evlerden kurtarıldığını söylüyor. Veteriner şunları söylüyor:

Evcil hayvanlar yiyecek ve su olmayan evlerde bulundu. Sahipleri, geçen geri dönmemek üzere evlerini terk ettiler. Evcil hayvanlar açlıktan ya da susuzluktan ölmeye başlıyor.

Öte yandan, virüsün insanlardan hayvanlara bulaştığı kanıtlanmamış olmasına rağmen, birçok insan evcil hayvanları için maske satın almak için acele ediyor.







