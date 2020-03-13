Koronavirüs olan bakan Trump ile görüşmüş

Geçtiğimiz hafta ABD'ye bir ziyaret düzenleyen ve burada Ivanka Trump ile bir araya gelen Avustralya İçişleri Bakanı Petter Dutton'un koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı.

Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin ulusal güvenlik konseyinde oturan Dutton, "sıcaklık ve boğaz ağrısı" ile uyandığını söyledi. Yerel sağlık departmanıyla temasa geçtiğini ve kendini hastaneye kontrol ettiğini ve burada neden olduğu hastalık olan COVID-19 için pozitif test ettiğini söyledi. Dutton kısa süre önce ABD'yi çocuk sömürüsü ile mücadele konusundaki küresel çabaları tartışmak üzere ziyaret etmişti.

Bir hafta önce buluştular

Avustralya büyükelçiliği tarafından tweetlenen ziyaretin 5 Mart fotoğrafında Dutton, Başkan Donald Trump'ın yönetiminde danışman olan kızı Ivanka Trump ile birlikte fotoğraf karesinde yer aldı.