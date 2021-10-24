Türkiye Koronavirüs risk haritasına böyle yansıdı: 3 ilimiz kızardı!

Koronavirüs risk haritasına böyle yansıdı: 3 ilimiz kızardı!

Türkiye

Koronavirüs risk haritasına böyle yansıdı: 3 ilimiz kızardı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir’de vakalar düşerken, Bilecik ve Kütahya’da artış gösterdi. Üç şehir de HES risk haritasında 'kırmızı' renkte kaldı.

24 Ekim 2021, Pazar 23:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim tarihleri arasındaki haftayı kapsayan koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 283,89’dan 26,92 düşüşle 256,97’ye geriledi.

580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı, 100 bin kişide 397,44’ten 5,72 artışla 403,16 oldu. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 335,14 seviyesinden 10,05 artışla 345,19'a çıktı. Filyasyon ekiplerince yapılan incelemelerde son dönem vakaların, sosyal hareketliliğin artması ve vatandaşların koronavirüs tedbirlerini azaltmaları nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

3 KENT DE 'KIRMIZI' RENKTE

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Üç şehrin haritada, 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkte yer aldığı görüldü.

Öte yandan 'Mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 81,1, Bilecik’te 78,7 olurken, 'Sarı' kentler arasında yer alan Kütahya'da ise aşılama oranı 74,1 olarak açıklandı.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR (DHA)

İlgili Haberler
24 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..Vaka sayısında korkutan artış! O illerimiz alarm veriyor


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Bozulan ezber
Rauf Tamer
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Hakan Çelik
“Bütün gezilerin bilgisini genel başkana veririm”
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın otomobili kaza yaptı