Kısıtlamaların esnetilmesi ile birlikte bundan sonraki dikkat edilmesi kurallarla ilgili Prof. Dr. Bülent Ertuğrul’dan canlı yayında dikkat çeken uyarılar geldi. Ertuğrul, illere göre risk değerlendirme haritasında dikkat çeken Uşak, Adıyaman gibi illerin durumu ile ilgili de konuştu.

Doğu Anadolu bölgesinin düşük risk grubunda yer almasını insan hareketliliği ve iklim koşullarına bağlayan Prof. Dr. Ertuğrul önemli açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan da Uşak'ın aşılama hızının en yüksek illerden olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile dün akşam resmen Türkiye genelinde vaka sayılarına gören bölge bölge kontrollü normalleşme başladı. Düşük ve orta riskli illerde kısıtlama esnetildi. Kısıtlamaların esnemesi ile birlikte akıllara pek çok soru gelirken bundan sonraki durum ile ilgili Prof. Dr. Bülent Ertuğrul CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Bülent Ertuğrul’un canlı yayında yaptığı o açıklamalar:

KARARLARIN ARDINDAN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bu ilk aklıma gelen aslında geçen seneki Haziran başı oldu birden bire böyle bir geriye dönüş oldu ve sağlık bakanının orada yaptığı açıklamada evet bir yeni normale doğru geçiyoruz ama bu yeni normal bizim eski normalimiz gibi olmayacak ve bizler kendi oluşturduğumuz güvenlik çemberimizin içerisinde yaşamaya dikkat etmek zorundayız buna uyarsak biz bu işin üstesinden geliriz. Lütfen buna uyalım uyarısı oldu. İlk aklıma gelen buydu. Çünkü daha sonrasında yaşadıklarımız aslında o güvenlik çemberi içerisinde yaşamadığımızı ne yazık ki kasım aralık gibi ciddi bir pik ile beraber oldukça yoğun bir hasta yükü ile beraber ciddi bir süreci yaşadığımızı gördük.

VAKA SAYILARIMIZ 8-9 BİN CİVARINDA

Şimdi bunu başarabilir miyiz başaramaz mıyız o nedenle içimde ciddi bir şüphe var. O nedenle bakıyorum yüksek riskli bölgelere aslında onlarda hiçbir şey değişmedi onlarda tüm pandemi koşulları devam ediyor. Ancak diğer bölgelerde belirli bir rahatlama olacak ancak bu rahatlama bizim kuralları unutmamız anlamına gelmeyecek. Çünkü bu kuralları unuttuğumuz anda birden bire hasta sayısının artması söz konusu. Kısacası bir eşikteyiz aslında. Şu anda hala vaka sayılarımız yüksek 9-8 bin civarında seyreden bir vaka sayımız var.

Bazı bölgelerimizde vaka sayılarımız azaldığı için normal hayata geçmeye başlıyoruz. Çünkü insanların hem sosyal hem psikolojik hem de ekonomik olarak artık dayanacak gücü kalmadı. Bunun yapılması gerekiyor muydu? Bence olumlu bir gelişmeydi ama bir taraftan da bir hekim olarak korkmuyor değilim. Çok dikkatli olmalı kendi güvenlik çemberimizi oluşturarak yaşamaya devam etmeliyiz.

Normal olacak yerlerde mavi bile olsa bu virüsün bizim dikkatsizliğimiz ile bir başkasına bulaştığını unutmadan maskeyi bir an indirmek kalabalık ortamlarda bulunmak. Bu şekilde bulaştığını bilerek yaşamamız gerektiğini düşünüyorum.







