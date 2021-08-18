Türkiye Koronavirüs risk haritasında düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi

Koronavirüs risk haritasında düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi

Türkiye

Koronavirüs risk haritasında düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, Ardahan, Çorum ve Mersin'de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını böylece düşük riskli il sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 01:51 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Ardahan, Çorum ve Mersin'in düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirtti.

Bakan Koca, "Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 31'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üzerine çıkan Şırnak'ın Kovid-19 Risk Haritası'ndaki renginin turuncudan sarıya döndüğünü kaydetti.

AA

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