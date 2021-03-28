Koronavirüs saç ektirmek isteyen vatandaşları durduramadı

Salgın sürecinde karaciğer nakli, fıtık ameliyatı gibi gerekli operasyonlara girmeye çekinen vatandaşların vakaların en yoğun olduğu dönemde bile saç ekimi yaptırmayı bırakmadığı ortaya çıktı.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, salgın sürecinde vatandaşların karaciğer nakli, fıtık ameliyatı gibi gerekli operasyonlara girmeye çekindiklerini ancak vakaların en yoğun olduğu dönemde bile saç ekimi yaptırmayı bırakmadıklarına dikkati çekti. Bahat, bunun sosyolojik vaka olarak araştırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) tarafından düzenlenen 2021 Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi’nde konuşan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, Kovid-19’un sağlık turizmini ciddi şekilde etkilediğini anlattı. Tekin, “2019’da Türk turizminin yüzde 23.4’ünü sağlık alanı oluşturuyordu. Sağlık turizminde pandemi döneminde yüzde 48’lik bir azalma oldu. 2019’da Türkiye’nin 1,2 milyar dolara yakın sağlık turizmi geliri oldu. 2020’de ise yüzde 50 azaldı. Sağlık turizminde 2023 hedefimiz 1.5 milyon sağlık turistinin ülkemize gelmesi ve 10 milyar dolar gibi bir sağlık turizmi geliri elde etmek” dedi.

Pandemi öncesinde ilk 10 sırada sırasıyla Suriye, Irak, Azerbaycan, Afganistan, Libya, Türkmenistan, Rusya, Almanya, İran ve Gürcistan’dan gelen turistlerin yer aldığı bilgisini veren Tekin, pandemi döneminde sıralamamanın Suriye, Irak, Almanya, Libya, Azerbaycan, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Rusya ve Birleşik Krallık olarak değiştiğini söyledi. Tekin, “Özellikle Almanya’dan gelen hastalarda yüzde yüz oranında artış oldu. En çok tercih edilen şehirler ise sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara İzmir, Kocaeli, Bursa, Samsun, Muğla, Gaziantep, Tekirdağ oldu” bilgisini verdi.

SAÇA YENİ YÖNETMELİK

Yurt dışında ve Türkiye’de en çok eleştirilen konulardan birinin tedavi sonrası takip olduğunu belirten Tekin, “Hasta hastayı çekiyor bunu unutmamalıyız” dedi.

OHSAD Başkanı Reşat Bahat da, pandemi döneminde vatandaşların karaciğer nakli, fıtık aldırma gibi operasyonlardan çekindiklerini aktarırken, ancak saç ekimi yaptırmayı hiç bırakmadıklarına dikkati çekti. Bahat, bu durumun sosyolojik vaka olarak araştırılması gerektiğini söyledi. Tekin ise, saç ekimiyle ilgili yeni bir yönetmeliğin hazırlandığını duyurdu. Yönetmelik taslağının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bilgisine sunulduğunu belirten Tekin, yönetmeliğin yakın zamanda hazır olacağını kaydetti.

İLK 10 SIRALAMASI DEĞİŞTİ

Pandemi döneminde sağlık turizminde kadın hastalıkları ve doğumun ilk sırada yer aldığını kaydeden Tekin, “Bu dalı sırasıyla iç hastalıkları, göz hastalıkları, genel cerrahi, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji, ortopedi ve travmatoloji, diş hekimliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları ve tıbbi onkoloji takip ediyor” dedi.