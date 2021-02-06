Koronavirüs salgınına karşı nasıl beslenmemiz gerekir?

Toplum sağlığını korumak ve ilçede yaşayan vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti veren Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Hizmetleri ekipleri, Koronavirüs ile mücadelede de vatandaşları yalnız bırakmıyor, halka maddi ve manevi desteklerini sürdürüyor.

Koronavirüs salgınına karşı her birimiyle ilçede başarılı bir mücadele gösteren Başiskele Belediyesi, Kovid-19 virüsünden korunma konusunda halkı bilinçlendiriyor. Korona’ya karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine değinen Başiskele Belediyesi’nin uzman diyetisyeni Betül Karagöz, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların beslenme alışkanlıklarına dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Virüs ve bakterilere karşı bağışıklık kalkanı

Virüs ve bakterilere karşı vücutta bağışıklık kalkanı oluşturmak gerektiğini ifade eden Diyetisyen Betül Karagöz, “Sağlıklı bir vücut, karşılaştığı kötü bakterilerle bağışıklık sistemi sayesinde savaşmaktadır. Bu savaşın kaybedildiği durumlarda da hastalık durumu ortaya çıkmaktadır.” dedi.

“Davranışlar sağlığı, sağlık hayatı etkilemektedir.” diyen Karagöz, “Kişinin hormon dengesi, ağız sağlığı, bağırsak sağlığı, ağrı durumları, alerjileri, uyku düzeni ve vücudun verdiği tepkiler tedavide önemli rol oynamaktadır. Tedavi sürecinde ise yaşam tarzı ve beslenmede yapılması gereken değişiklikler hastanın hayatına kademeli olarak geçirilmektedir.” diye konuştu.

Bağışıklık nasıl güçlenir?

Bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda besin önerilerinde de bulunan Betül Karagöz, “Kısık ateşte uzun süre pişirilerek elde edilen kemik ve et suları hasarlı olan bağırsak duvarını iyileştirerek bağışıklık sistemini destekler. Soğan, sarımsak, pırasa, kereviz, balkabağı gibi prebiyotik içeren besinler bol bol yenmelidir. Taze sıkılmış sebze suları ve sebze çorbaları, vücutta birikmiş ağır metal ve toksin atıklarını temizler. Düzenli olarak maydanoz, roka, kişniş, yeşil soğan gibi yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir. Bu sebzeler, zararlı bakterilerin çoğalmasını engeller.” diye konuştu.

Bu zorlu süreçte probiyotik besin destekleri ev yapımı yoğurt, kefir ve turşu gibi doğal fermente gıdaların tüketilmesi gerektiğine vurgu yapan Diyetisyen Karagöz, zeytinyağı, kabuklu yemiş, balık ve tohum yağları soğuk sıkım şeklinde tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Yeterli ve düzenli uyku

Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın sadece beslenme ile mümkün olmayacağını ifade eden Betül Karagöz, yeterli ve düzenli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyerek açık ve temiz havada düzenli olarak egzersiz yapılması tavsiyesinde bulundu.

Tüm tavsiyelerin sağlıklı bireyler için geçerli olduğunu söyleyen Karagöz, herhangi bir hastalığı olan vatandaşların diyetisyenlerine danışarak kişiye özel hazırlanan beslenme programlarına uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.





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