Dünya Koronavirüs şüphesi nedeniyle 5 ülke kabul etmedi

Koronavirüs şüphesi nedeniyle 5 ülke kabul etmedi

Dünya

Koronavirüs şüphesi nedeniyle 5 ülke kabul etmedi

5 ülkenin Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle reddettiği 2 bin 200 yolcu ve mürettebat taşıyan gemi, Kamboçya’da Sihanoukville Otonom Limanı’na demirledi.

13 Şubat 2020, Perşembe 16:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Tayland, Tayvan, Guam, Filipinler ve Japonya’nın Covid-19 şüphesiyle limanlarına girişini reddettiği 2 bin 200 yolcu ve mürettebat taşıyan Westerdam adlı yolcu gemisi, Kamboçya’nın Sihanoukville kentindeki Sihanoukville Otonom Limanı’na demirledi. Yerel medya, gemide kimsenin Covid-19 semptomlarını taşımadığını bildirdi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, geminin Kamboçya limanına demirlemesine ilişkin yerel medyaya yaptığı açıklamada, asıl hastalığın Covid-19 değil, 'korku' olduğunu belirterek, "Bu insani bir eylemdir. Kamboçya'nın ırk ayrımcılığı olmaksızın dünya insanlarına olan bağlılığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Geminin bağlı olduğu Holland America Line şirketinden yapılan açıklamada ise Kamboçyalı yetkililere tüm destekleri için teşekkür edildi.

DHA

İlgili Haberler
2 Rus kadın karantinadan kaçtıDünya koronavirüsle savaşırken yolcunun çantasından çıkanlar şaşırttı


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
FETÖ'nün siyasi polemik malzemesi olması korkunç!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Savaşçı dilden uzak durmak
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER 2 Rus kadın karantinadan kaçtı