Koronavirüs takıntısına karşı neler yapılabilir?

İnsan hayatını tehdit eden durumların herkeste kaygı ve endişe yaratmasının son derece normal olduğunu belirten uzmanlar, özellikle panik atak ve takıntı (OKB) tanılı kişilerin bu durumdan daha fazla etkilenebileceğine dikkat çekiyor. Psikiyatrist Ömer Gümüş, koronavirüs korkusu yaşayan ve koronavirüsü bir takıntı haline getiren kişilerin neler yapması gerektiğini anlattı. Ömer Gümüş, 'Koronavirüs dünyada hızla yayılan bir virüs. Bundan önce ortaya çıkan hastalıkları da insanlar sürekli kaygıyla karşılıyorlardı. Bu da tabii ki takıntılı insanları düşünce sistemini oldukça meşgul etmeye başladı. Düşünce yapılarında kaygının da ortaya çıkması ayrıca panik atak yaşanmasına neden olduğunu görüyoruz' diyor.

Koronavirüs kapma takıntısından kurtulmak için yapılması gerekenler

'Ölümleri ve bulaşmaları izleyen hastalarımız var. Hangi hastanede, nerede, ne kadar sürede bu hastalığın bulaştığını takip eden insanlar var. Bunu gerçekten takıntı haline getirmiş insanlar var. Hastaların bir kısmı bize bu şekilde gelmekte' diyen Ömer Gümüş, koronavirüs kapma takıntısı yaşayan insanlar için şu tavsiyelerde bulundu:

Dinlememiz gereken tek şey, Sağlık Bakanlığı'nın, onların yetkilendirdiği bilim insanlarının açıklamaları olmalı.

Takıntı yapmamamız için koronavirüs konusunu sosyal ortamlarda dile getirmemeliyiz. Bu konuda fazla sorular sormamalıyız.

Sosyal medyada koronavirüsle ilgili çıkan haberlerden uzak durulmalı.

Uykulara dikkat edilmeli ve düzenli beslenmeli.

Koronavirüs korkusu yaşayan insanların sosyal hayattan geri durmamalarını dile getiren Ömer Gümüş, takıntı ve korku yaşayan insanların paniklememeleri ve bunu çevrelerine yansıtmamaları gerektiği konusunda uyarıyor.









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