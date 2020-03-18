Koronavirüs tedavisinde birlikte çalışacaklar

AbCellera ve Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) SARS-CoV-2 yeni koronavirüsün neden olduğu COVID-19'un tedavisi ve önlenmesi için antikor ürünlerini birlikte geliştirmek için bir anlaşma imzaladı. İş birliği, DARPA Pandemi Önleme Platformu (P3) Programı kapsamında geliştirilen AbCellera’nın hızlı pandemik yanıt platformundan ve Lilly’nin terapötik antikorların hızlı gelişimi, üretimi ve dağıtımı konusunda global yetkinliklerinden faydalanacak.

COVID-19'dan iyileşen ilk ABD hastalarının birinden kan örneği alındıktan sonra bir hafta içinde AbCellera, hastanın virüsü nötralize etmesine ve hastalıktan iyileşmesine yardımcı olan fonksiyonel antikorlar üretenleri bulmak üzere 5 milyondan fazla bağışıklık hücresi taradı. Bu çalışma sonucu, bugüne kadar rapor edilen en büyük anti-SARS-CoV-2 antikorları paneli olan 500'den fazla özgün insan antikor dizisi tanımladı. Bir sonraki adım, SARS-CoV-2'yi nötralize etmede en etkili olanları bulmak için bu antikorları taramak olacak. Bu antikorların birçoğu, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir bölümü olan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nde (NIAID) yer alan Aşı Araştırma Merkezi'ndeki (VRC) ortakları ile iş birliği içinde ekspresyonu sağlanacak ve virüsü nötralize etme yetenekleri kapsamında NIAID ile beklemede olan anlaşma test edilecek.

AbCellera CEO'su Carl Hansen, Ph.D. konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:





AbCellera’nın platformu, şimdiye kadar görülmemiş bir hızla dünyanın en büyük anti-SAR-CoV-2 antikorları panelini sağladı. 11 gün içinde, salgından sorumlu SARS-CoV-2 virüsüne karşı yüzlerce antikor keşfettik, global viroloji uzmanlarıyla fonksiyonel testlere geçtik ve dünyanın önde gelen biyofarmasötik şirketlerinden biriyle ortak geliştirme anlaşması imzaladık. Lilly’nin bu global zorluğa verdiği yanıtın hızı ve çevikliğinden çok etkilendik. Takımlarımız birlikte, salgını durdurmak için bir karşı önlem ortaya koymak üzere kararlıyız.





Lilly CSO’su ve Lilly Araştırma Labortuvarları Başkanı Daniel Skovronsky, M.D, Ph.D. ise şu görüşleri paylaştı:

Tüm dünyada hızla artan vaka sayısı ile, doktorlar ve hastalar iyileşmelerini hızlandırabilecek veya hastalığı önleyebilecek terapötik bir müdahale arıyor. Lilly, bu küresel salgının ortasında hastalara inovasyon getirmek için üzerine düşeni yapmaya kararlı. AbCellera ile iş birliği yaptık, çünkü çabalarının hızından ve kalitesinden etkilendik. Hastalara yardımcı olacak bir tedavi oluşturmak için en yüksek hızda hareket ediyoruz. Genellikle yeni bir terapötik antikor programının kliniğe girmesi yıllar alabilir, ancak hedefimiz önümüzdeki 4 ay içinde hastalarda potansiyel yeni tedavileri test etmek olacak.

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