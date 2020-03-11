Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar

Türkiye'deki ilk vakanın açıklanmasından sonra merak edilen konulardan birisi de hangi ilaç tedavisinin uygulandığı. İlaçlar kesin tedavi sağlıyor mu? Hangi yaş grubu koronavirüs karşısında daha dikkatli olmalı? Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara CNN TÜRK canlı yayınında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Ateş kara açıklamasında, "Yeni koronavirüse karşı etkili, çok etkili, çok başarılı sonuç alıcı bir ilaç var mı derseniz, şu anda öyle bir ilacımız yok. Çin'de denene ve diğer ülkelerde denenen ilaçlar var. Erken dönemde biz Türkiye olarak da teminini sağladık. Gerektiğinde kullanılabilir olmasını sağladık. Bu ilaçların etkisinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Hangi durumda kime verileceği konusunda protokollerimiz var. O çerçevede hareket ediliyor. Vakaya da söz konusu ilaçlardan herhangi biri uygulanmış olabilir. Şu anda kesin olarak bunu söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Risk altındaki yaş grupları

Kara sözlerine, "Koronavirüsle ilgili birkaç bilgimiz var. Bilgilerimizden bir tanesi şu: 60 yaşının altındaysanız, bu hastalığın ölümcül olması ya da çok ağır hastalık yaşamanız beklenmiyor. 9 yaşın altındaysanız mesela neredeyse hiç hasta olmanız beklenmiyor. 9 ile 39 yaş arasındaki hastalarda bu rahatsızlığın çok hafif geçirilmesi bekleniyor.

Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde kaç hastamız olur, bu ilaçların miktarlarının planlanması lazım. Diyelim ki 40 yaşındasınız hastalığınız ciğerlerinizi etkiledi o zaman hastaya ilaç verilecek. Ama diyelim ki 65 yaşının üzerindesiniz, hastalık ciğerlerinizi etkilemedi, o zaman hemen hastaya ilaç verilecek. Çünkü potansiyel olarak yakalanma ihtimaliniz fazla. Böyle değerlendirmelerimiz var.

Dünyada koronavirüs bulaştıktan sonra iyileşen çok hasta var. Bazı hastalarımız bu hastalığı taşıdığının bile farkına varmayacak ve farkında olmadan da atlatabilecek. Gençlerde, 60 yaşın altındaki insanlarda, ateşe, halsizliğe biraz da nefes darlığına neden oluyor ama daha sonra düzeliyor. İyileşenler çok çok büyük grup. Büyük grup hastalığı ayakta geçirebiliyor" şeklinde devam etti.

Cnn Türk





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