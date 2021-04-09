Dünya Koronavirüs yüzeylerden bulaşıyor mu? Şaşırtan rapor

Koronavirüs yüzeylerden bulaşıyor mu? Şaşırtan rapor

Dünya

Koronavirüs yüzeylerden bulaşıyor mu? Şaşırtan rapor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

09 Nisan 2021, Cuma 00:21 Son Güncelleme:
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CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, "Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla Kovid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir ama bulgular, bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösteriyor." dedi.

CDC, güncellediği kılavuzunda, Kovid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.

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