Türkiye Koronavirüse yakalanan çocuk cerrahi uzmanından kahreden haber geldi

Koronavirüse yakalanan çocuk cerrahi uzmanından kahreden haber geldi

Türkiye

Koronavirüse yakalanan çocuk cerrahi uzmanından kahreden haber geldi

Koronavirüse yakalanan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Sayan 62 yaşında hayatını kaybetti.

26 Eylül 2021, Pazar 16:11 Son Güncelleme:
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Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Sayan, 1 Eyül'de koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Sayan, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi.

Evli ve 1 kızı olduğu belirtilen Sayan, dün hayatını kaybetti. Sayan'ın cenazesi, aynı gün kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aşılarını yaptırdığı belirtilen Sayan'ın yaklaşık 20 yıl önce böbrek nakli olduğu öğrenildi.


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