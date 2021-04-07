Atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini canlandıran Furkan Palalı koronavirüse yakalandı. 34 yaşındaki Furkan Palalı, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Gayet iyiyim, en kısa zamanda tedavi sürecimi tamamlayıp işime döneceğim. Lütfen merak etmeyin."

Yurt dışında da bir hayran kitlesine sahip olan Furkan Palalı mesajını ayrıca İspanyolca ve İngilizce de yayınladı.

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