Magazin Koronavirüse yakalanan Furkan Palalı'dan açıklama

Koronavirüse yakalanan Furkan Palalı'dan açıklama

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Koronavirüse yakalanan Furkan Palalı'dan açıklama

Atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Fikret Fekeli karakterini canlandıran Furkan Palalı koronavirüse yakalanmasının ardından bir açıklama yaptı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 10:21 Son Güncelleme:
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Atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini canlandıran Furkan Palalı koronavirüse yakalandı. 34 yaşındaki Furkan Palalı, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Gayet iyiyim, en kısa zamanda tedavi sürecimi tamamlayıp işime döneceğim. Lütfen merak etmeyin."

Yurt dışında da bir hayran kitlesine sahip olan Furkan Palalı mesajını ayrıca İspanyolca ve İngilizce de yayınladı.

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