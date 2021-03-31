Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hazal Kaya, koronavirüse yakalandı. Oyuncunun, PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildi. Karantinada olan Kaya, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Evinde tedavi gören 30 yaşındaki oyuncu, "Herkese merhaba, çıkan haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli olmama rağmen, bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen Covid oldum. Ayakta geçiriyorum. Kendimi izole ettim. Aslında ağır bir grip gibi yaşıyorum. Bütün 'geçmiş olsun' mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Beni merak etmeyin, gayet iyiyim. Böyle böyle hafif hafif atlatıyorum" ifadelerini kullandı.

2019'da oyuncu Ali Atay’la nikah masasına oturan ve aynı sene kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, zaman zaman eşi ve oğluyla olan karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor.

'BABASINA ÇOK AŞIKTIM'

Geçtiğimiz kasım ayında oğlu Fikret Ali'nin birinci yaş gününü kutlayan Hazal Kaya, partiden kareleri "İyi ki doğdun kalbim" notuyla paylaşmıştı.

Babasına benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Fikret Ali'nin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağmıştı. Fikret Ali'nin pastasının üzerinde yazan 'Patron bebek' yazısı dikkatlerden kaçmamıştı.

Kaya, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdiği dönemde Kaya, "Babasının kopyası" şeklinde yorumlar almıştı. Güzel oyuncu da konuyla ilgili "Babasına çok aşıktım. Babasına benzeyecek tabii ki, kime benzeyecek? Bu arkadaşa ölüyorum" ifadelerini kullanmıştı.



