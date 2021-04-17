Parti kurma hazırlığı yapan Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığı duyurdu. Tedavisine Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edilen İnce’nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte sağlık ekiplerinin İnce'yi ilk olarak evinde ziyaret ettiğini belirten Bayram daha sonra ilaç tedavine başlandığını ve sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından tedavisine hastanede devam edilmesine karar verildiğine aktardı. İki gün önce Ankara Şehir Hastanesi'ne yatırılan İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastanede tutulduğunu söyledi. Edinilen bilgiye göre İnce'nin toplamda 5-6 gün hastanede tutulduktan sonra hafta başında taburcu edilmesi bekleniyor.

İnce, geçtiğimiz pazartesi günü sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaparak ''Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız." mesajını paylaşmıştı.



