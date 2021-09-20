Türkiye Koronavirüse yakalanan Nefroloji Uzmanı Halil İbrahim Varan'dan acı haber geldi!

Koronavirüse yakalanan Nefroloji Uzmanı Halil İbrahim Varan'dan acı haber geldi!

Türkiye

Koronavirüse yakalanan Nefroloji Uzmanı Halil İbrahim Varan'dan acı haber geldi!

Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan (65), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Varan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliydi.

20 Eylül 2021, Pazartesi 14:15 Son Güncelleme:
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İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan, yaklaşık 1 ay önce bazı semptomlar göstermesi üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavisine başlanan Varan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 20 gün yoğun bakımda tedavi edilen Varan, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah kurtarılamadı.

Dr. Halil İbrahim Varan, yarın hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğa uğurlanacak.


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