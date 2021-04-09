Magazin Koronavirüse yakalanan Zeki Çetin entübe edildi

Koronavirüse yakalanan Zeki Çetin entübe edildi

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Koronavirüse yakalanan Zeki Çetin entübe edildi

Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeki Çetin, koronavirüse yakalandı. 81 yaşındaki Çetin, yoğun bakımda entübe edildi.

09 Nisan 2021, Cuma 14:05 Son Güncelleme:
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Sahne ve albüm çalışmalarının yanı sıra uzun yıllar işletmecilik yapan sanatçı Zeki Çetin’in koronavirüs nedeniyle entübe edildiği öğrenildi.

Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Zeki Çetin Entübe Durumda" başlıklı yazısı şöyle:

"Türk sanat musikisi dinleme zevki ve adabını Zeki Çetin sayesinde öğrendim. Ses kadar usul ve makamın önemini, bağırarak eser seslendirenlerin bilgisini sorgulamak gerektiğini de. Üstelik ondan öğrendiklerim sadece bunlar olmadı.

Saz heyetinde, vefat edinceye kadar, onlarca yıl beraber çalıştığı insanlar oldu Zeki Abi’nin, teknik ekibi de öyledir. İşlerinin çok parlak olduğu zamanlar da oldu, 1994 döviz kriziyle zorlandıkları zamanlar da ama hiç dağılmadılar. Mekânlar adına vefa geleneğini başlatan da Zeki Çetin oldu.

Kapısından 30 yıl önce girdikleri bir işletmenin her doğum günü, evlenme yıl dönümünde kutlama mesajı yollaması ve bu hiç hatasız onlarca yıl sürdürebilmesi kolay değildir. Düşünün, Zeki Çetin bu geleneği mektup yazıldığı zamanlarda başlattı, bugün SMS’lerle devam ediyor.

Zeki Abi koronavirüs oldu, en son haber aldığımda yoğun bakımda entübe haldeydi. Elim kaç kere telefona gitti ama eşi Semra Abla’yı arayıp da detayları sormayı kaldırmadı yüreğim, halen uzaktan takip ediyorum o yüzden.

Umarım Zeki Çetin hastaneden çıkar, tekrar mikrofonu eline alır ve gerçek Türk sanat musikisi dinlemek isteyenleri yine makam makam, duygu duygu dolaştırır."

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