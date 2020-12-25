Koronavirüse yakalandı, İskoç aksanıyla konuşmaya başladı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında, virüsün farklı etkileri ortaya çıkıyor. İngiltere’nin Liverpool kentinde yaşayan 46 yaşındaki Wayne Oldham eşine az rastlanır bir olay yaşadı. Koronavirüse yakalanan Wayne, durumunun kötüleşmesi üzerine komaya girdi. Hastalık öncesinde bir sağlık sorunu olmayan Wayne’in durumu her geçen gün kötüye gitti. Doktorların da durumunun da kritik olduğunu söylemesi üzerine eşi, cenaze töreni planlamaya başladı.

Wayne için cenaze töreni organize edilirken güzel haber geldi. Oldham, komadan 6 hafta sonra çıktı.

Aintree Hastanesi'nde son olarak ECMO adlı kalbin ve akciğerin işlevlerini üstlenen makineye bağlanan ve 11 haftalık tedavi sonrası yaşam mücadelesini kazanan Wayne, alkışlarla hastaneden taburcu edildi. Ancak eşi, Wayne Oldham’da bir tuhaflık olduğunu fark etti.

Eşinin İskoç aksanı ile konuştuğunu fark eden Louise, “Bunu görmek üzücüydü. Konuşmaya çalışıyordu ama yapamıyordu. Yüzündeki oksijen maskesini çıkarınca daha iyi anladım. Garip bir İskoç aksanı ile konuşuyordu” dedi.

Wayne ise, şaşkınlığını gizlemeyerek, “Uyandığımda İskoç aksanıyla konuşuyordum. Ayaklarım ağrıyordu ve iyileşmeyeceğimi düşünmüştüm” dedi.







