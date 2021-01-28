Koronavirüsten korunmada nitrik oksit etkisi

İnsan vücudundaki hemen hemen her hücre türü tarafından üretilen ve kan dolaşımı için en önemli moleküllerden biri olan Nitrik Oksit, en çok en çok damar ve kalp sağlığını korumadaki rolüyle tanınıyor.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş “Nitrik Oksit en çok damar ve kalp sağlığını korumadaki rolüyle tanınsa da bu madde¬nin önemli bir özelliği daha var; sisteme sızan istilacı virüsün çoğalma hızını azaltıyor, yani viral replikasyonu baskılıyor. Yani vücudunuzda yeterli miktarda nitrik oksit olması, COVID-19’a yakalanmada, yakalandığınız takdirde hastalığı yenmede elinizin güçlenmesini sağlıyor” dedi.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş

‘Nitrik oksitin yapımını tetiklemenin yolu nitrat zengini besinleri artırmak’

Dr. Aktaş, bu özel molekülün vücut tarafından üretildiğinin altını çizerek “Hedefiniz vücudunuzun daha çok nitrik oksit üretmesini sağlamak olmalı. Vücut tarafından üretilen bu molekülün yapımını tetiklemenin bir yolu diyetinizdeki nitrat zengini besinleri artırmak.

Nedir bunlar? Kereviz, marul, pancar, ıspanak, tere ve frenkmaydanozu. Hepsi de bol miktarda nitrat içe-rir. Bu yiyecekleri tükettiğinizde vücut içlerindeki nitratı alıp nitrik okside çevirir. Vücuttaki nitrik oksit üretimini optimum şekilde te¬tiklemek için nitrat zengini bir beslenme modelini egzer¬sizle de desteklemek gerekiyor. Egzersiz, nitrik oksit üretimini ar¬tırmanın en etkili yollarından biri. Haftada üç defa, 30 dakika yürümenin bile sistemdeki nitrik oksit üretimini artırmada etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunuyor.” dedi.

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