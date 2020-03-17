Koronavirüsten şüpheleniyorsanız ne yapmalısınız?

Koronavirüste ilk semptom genellikle kuru öksürük veya boğaz ağrısıdır. Bunu hızlı bir şekilde ateş ve bazı durumlarda da yorgunluk takip edebilir. Bazı insanlar kendilerini iyi hissetmeye başladıktan altı gün sonra nefes darlığı çekmeye başlayabiliyor. Hastalığın seyri kişiden kişiye değişebiliyor. Koronavirüsün diğer belirtileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi ve akıl karışıklığı, ishal, yürüme zorluğu, bulantı veya kusma ve iştah kaybı bulunuyor.

Koronavirüs belirtilerim varsa ne yapmalıyım?

Yüksek ateşi olan veya öksüren herkes, kendini 14 gün süreyle karantinaya almalı. Yüksek ateş 37.8 derece ve üstü olabilir . Karantina süreci kendini sağlıklı hisseden ama belirtilerde bazılarını gösteren kişiler için de geçerli. Karantina sürecinde kesinlikle evden dışarı çıkmamalı ve diğer insanlarla temasta bulunmamalısınız. Daha iyi hissediyorsanız ve ateşiniz de düştüyse 14 gün yerine 7 gün sonra işe geri dönebilirsiniz.

Ne zaman doktora görünmeliyim?

Koronavirüs belirtisi gösteren çoğu kişinin hastaneye gitmesine gerek kalmıyor. Ancak kendini çok kötü hisseden insanlar için yardım hattı mevcut. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda, koronavirüsten kaygılanan vatandaşların hemen hastaneye gitmemesi gerektiğini belirtti. Kendini kötü hisseden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) tarafından oluşturulan Korona Danışma Hattı’na "Alo 184" üzerinden ulaşabilir. Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi.

Koronavirüs nasıl tespit ediliyor?

Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre öncelikle hastanın mevsimsel grip olup olmadığına bakılıyor, eğer COVID-19’dan şüphelenilirse burun veya boğazından örnek alınıyor. Bu örnek en yakın tanı laboratuvarına (Ankara, İstanbul, Erzurum, Samsun, İzmir, Antalya) gönderiliyor. Bu arada hasta izole biçimde hastanede kalıyor. Sonucu pozitif çıkarsa hasta farklı illerde belirlenen 101 referans hastanede ya da en yakın karantina hastanesinde karantina altına alınıyor. Bakanlık yetkilileri, bugüne kadar 4 bin civarında numune incelendiğini söylüyor.

Koronavirüs belirtilerini hafifletmek için ne yapılmalı?

Semptomları hafifletmek için bol su içmeli ve parasetamol gibi 'günlük' ağrı kesiciler almalısınız. Ağrı kesiciler ateşi azaltmaya yardımcı olurken, su dehidrasyonu önleyecektir. Fransa hükümeti ise ibuprofen kullanımına karşı tavsiyede bulunuyor. Sağlık bakanı Olivier Véran cumartesi günü şunları söyledi: Antienflamatuarların alınması enfeksiyonu şiddetlendiren bir faktör olabilir. Ateş durumunda parasetamol alın. Zaten antienflamatuar ilaçlar alıyorsanız, doktorunuza danışın.

Özel olarak ne tüketmeliyim?

Koronavirüsü herhangi bir özel besinin tedavi edip etmeyeceği hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak A, C ve D vitaminlerinin normal bağışıklık fonksiyonunu desteklediği biliniyor. Evdeyken çok fazla taze meyve ve sebze yemiyorsanız, gıda takviyeleri bunu tamamlayabilir. Ayrıca, portakal suyu C vitamini açısından son derece iyidir ve susuz ve ateşiniz çıkmışsa sizi ferahlatabilir.

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