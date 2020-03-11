Dünya Koronavirüsü nasıl yendiğini anlattı

Koronavirüsü nasıl yendiğini anlattı

Dünya

Koronavirüsü nasıl yendiğini anlattı

İran'da etkisini gösteren koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı artış gösterirken, Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan koronavirüsü nasıl yendiğini anlattı.

11 Mart 2020, Çarşamba 12:07 Son Güncelleme:
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İran'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan iyileşerek taburcu edildi. Tıp doktoru olan İlahiyan, tedbirlerin alınması halinde Covid-19'dan korkulmaması gerektiğini söyledi. İlahiyan, "Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin, ellerinizi sıklıkla yıkayın ve ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının" dedi.

Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu edildiğini söyledi.

Koornavirüsten korkulmamalı

Kendisi de bir tıp doktoru olan İlahiyan, tedbirlerin alınması halinde Covid-19'dan korkulmaması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin, ellerinizi sıklıkla yıkayın ve ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının" tavsiyelerinde bulundu.

İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, 5 Mart'ta Tahran Milletvekili'nin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede karantinaya alındığını duyurmuştu.

AA

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Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede corona virüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Covid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.


İran'da Kovid-19 teşhisi konulan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de iyileşerek taburcu edilmişti.

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