Koronavirüsü yayan hayvan türü araştırılıyor

ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), koronavirüsün kökenlerini araştırmak için Çin’in Vuhan kentine gönderdiği heyet çalışmalarına devam ediyor. Virüsün ilk olarak yarasalarda ortaya çıktığına dair kanıtlar bulunsa da insana geçişin hangi hayvan aracılığıyla olduğunu araştıran heyet, tavşan ve gelincik porsuğu üzerinde duruyor.

LİSTE VERİLMEDİ

Wall Street Journal’ın haberine göre, heyet virüsün ilk yayıldığı yer olduğu düşünülen Vuhan’daki balık pazarında satılan hayvanların listesini ve nerelerden tedarik edildiğine dair bilgi talep etti. Ancak bu talepleri karşılanmadı. Uzmanlar, virüsün bir laboratuvardan sızdığı iddiasına karşı çıkmayı ise sürdürüyor.





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