Beden Sağlığı Koronavirüsü yayan hayvan türü araştırılıyor

Koronavirüsü yayan hayvan türü araştırılıyor

Beden Sağlığı

Koronavirüsü yayan hayvan türü araştırılıyor

Koronavirüsün kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü uzmanları tavşan ve porsukların üzerinde duruyor.

20 Şubat 2021, Cumartesi 10:05 Son Güncelleme:
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ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), koronavirüsün kökenlerini araştırmak için Çin’in Vuhan kentine gönderdiği heyet çalışmalarına devam ediyor. Virüsün ilk olarak yarasalarda ortaya çıktığına dair kanıtlar bulunsa da insana geçişin hangi hayvan aracılığıyla olduğunu araştıran heyet, tavşan ve gelincik porsuğu üzerinde duruyor. 

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Wall Street Journal’ın haberine göre, heyet virüsün ilk yayıldığı yer olduğu düşünülen Vuhan’daki balık pazarında satılan hayvanların listesini ve nerelerden tedarik edildiğine dair bilgi talep etti. Ancak bu talepleri karşılanmadı. Uzmanlar, virüsün bir laboratuvardan sızdığı iddiasına karşı çıkmayı ise sürdürüyor.


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