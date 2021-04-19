Koronavirüsün yayıldığı kapalı alanlar nereler, virüs nasıl bulaşıyor?

1- Koro konserler, kruz gemileri, mezbahalar, huzurevleri, ıslah evleri.

2- Karantina otelleri.

3- Hapşırma, öksürük gibi semptom göstermeyen kişilerin bulunduğu ortamlar.

4- Havalandırılmayan ortamlar. Koronavirüsün bulaşıcılığı açık alanlardan çok havalandırılmayan kapalı ortamlarda artıyor.

5- Sağlık kurumları.

6- Hava. Laboratuvar deneylerinde virüsün havada üç saate kadar bulaşıcı özellikte kalabildiği belirlendi. COVID-19 hastalarının kaldığı odaların ve kullandığı araçların havalarında da virüse rastlandı.

7- COVID-19 hastası olan hastanelerin havalandırma sistemlerinin filtrelerinde görüldü.

8- Enfekte hayvanların ayrı kafeslerde tutuldukları halde diğer kafeslerdeki hayvanlara bulaştırabilmesi de hava yoluyla mümkün oldu.

9- Virüsün hava yoluyla bulaşmadığı halen kanıtlanmadı.

10- Birbirine yakın temasta olan ve aynı ortamı paylaşan kişilere virüsün bulaşması da hava yoluyla bulaştığının kanıtı.

Araştırmadaki uzmanlar, kalabalığı azaltma, kapalı ortamda bulunmayı sınırlandırma, havalandırma, hava filtreleri, kapalı alanda bulunurken yüze tam oturan maske takmanın önemli önlemler olduğunu söylüyor.

İngiltere'de kapalı ortamlardaki karbondioksit (CO2) miktarına yönelik önlemler gündemde. Bir ortamda ne kadar çok CO2 varsa, virüs riski o kadar yükseliyor. Çünkü CO2, nefes verirken çıkıyor. Bu nedenle normalleşmek için kapalı ortamların havalandırılması ve CO2 ölçümü yapan takip cihazlarının kullanılması düşünülüyor.

Almanya'daki okullarda bir sınıfta en fazla 700 birim CO2 olmasına izin veriliyor. Uzmanlar dış ortam havasında bulunan CO2'nin 400 birim olduğunu belirtiyor. Milyonda bir partikül (ppm) ölçüsünden belirlenen bu birimin doğal havalandırılan ortamlarda 1500'ü geçmemesi öneriliyor. İngiltere'de mağaza, market, restoran gibi kapalı alanlarda CO2 değerinin 600 ila 800 birimde tutulması hedefleniyor.













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