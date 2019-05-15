Korsan taşımacılık yapan sürücüye rekor ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü trafik polisleri ihbar üzerine C.Ş. idaresindeki 79 MB 638 plakalı aracı kovalama sonucu Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam mevkiinde durdurdu.

Polis ekiplerince yapılan inceleme sonucu sürücünün daha önce de korsan taşımacılık yaptığı belirlendi.

TOPLAM 11 BİN 257 LİRA CEZA!

Sürücüye ikinci kez korsan taşımacılık yaptığından dolayı toplam 10 bin 20 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücüye, ‘bölünmüş yolda ters yönde seyretmek’ suçundan bin 2 lira, ‘polisin ikaz ve işaretlerine uymamak’ suçlarından 235 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulanan cezalarla birlikte sürücüye toplamda 11 bin 257 lira cezai işlem tatbik edilirken, araç 60 gün trafikten men edildi.

İHA