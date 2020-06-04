Koruma altındaki 'doğa çöpçüsü' Adana’da görüntülendi

Adana’nın Feke ilçesinde yerel halk tarafından “gergedan, boynuzlu” böcek olarak bilinen geyik böcekleri kızılçam ormanlarında doğanın dengesinin korunmasında büyük rol oynuyor. Böcekler evlere gelse dahi doğal ortamlarına geri bırakılıyor.

Feke’de görülen böceği görüntüleyen bir kişi bu böceklerin doğa için değerli olduğunu belirterek, “Bölgede çok yoğun bir şekilde görülüyor. Bahardan başlayarak sonbahara mevsimine kadar sık sık görülüyor. Ama bizler doğanın bize yaşam alanı sunduğu düzeni bozmadan onlarla birlikte yaşamlarımızı sürüyoruz. Bize düşen onları korumak ve doğal ortamlarında yaşamlarını sağlamak” dedi.

5 ve 7 santim boylarında görüntülenen ve doğa çöpçüsü olarak bilinen geyik böcekleri doğadaki bitkilerin atıkları ile beslenerek yaşamlarını sürdürürken, bu yaptıkları ile doğanın dengesinin korunmasında büyük bir rol oynuyor.



