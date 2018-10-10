Koruma kararı da engel olamadı: Can güvenliğim yok

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, boşanma davası açıp, evi terk etmesine rağmen her defasında kendisini bulup şiddet uyguladığı iddiasıyla koruma tedbiri kararı aldırdığı, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ileri sürdüğü eşi Salih A.’nın (33) kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Kezban Çelik A. (31), “Can güvenliğim yok” diyerek yetkililerden yardım istedi.

"BENİM OLMADIYSAN KİMSENİN OLMAYACAKSIN"

Eşini tehdit mesajları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu da belirten Kezban Çelik A. “Beni mahvettiniz. Benden ayrıldın, hayatını yaşıyorsun. Çocuklarını yanına aldın, ailenle yaşıyorsun. Ben tek başıma kaldım. Bu böyle bitemez ve bitmeyecek. Ya benimsin ya da toprakta olacaksın. Benim olmadıysan kimsenin olmayacaksın’ yazılı tehdit mesajı gönderiyor. Çocuklarıma ağza alınmayacak küfürler ediyor. Birçok tehdit mesajı var hepsini savcılığa bildirdim” diye konuştu.

'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Salih A.’nın hakkındaki şikayetler sonrasında gerek polis ve gerekse savcılıkta verdiği ifadelerde, alkol ve uyuşturucu madde kullandığı için yaşananları hatırlamadığını belirtip, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

KIZINI YALNIZ BIRAKMIYOR

Kızını yalnız bırakmayarak yanında kalan anne Zülfiye Ç., “Kızım, devamlı boşanma davaları süren eşinden şiddet görüyor. Kapıdan dışarıya çıkamaz oldu. Kızımı darp ederken, ‘Ananı da babanı da öldüreceğim’ diye tehdit ediyor” dedi.