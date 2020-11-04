Koruması kalkan gençleri hayata hazırlıyorlar! Yalnız değilsiniz

Korumadan ayrılan gençlere iş ve eğitim hayatlarında fırsatlar sunmak çok önemli. Hayat Sende Derneği, bu konuda aktif çalışan kurumlardan biri. Dernek, 13 yıldır koruma altında yetişen çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Devlet korumasında yetişen bir grup genç tarafından kurulan Hayat Sende, devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde, ayrımcılığa uğramadan hayata atılması için çalışmalar yürütüyor. Hayat Sende Derneği Genel Sekreteri Nur Çubuk Karan, koruma altındaki çocuklar ve koruması kalkan gençlerle ilgili şunları anlattı:

Koruma 18'de kalkıyor

Türkiye’de 21 bin 126 çocuk koruma altında. Bu çocukların yalnızca 7 bin 259’u koruyucu aile yanında kalıyor. Kalan 13 bin 867 çocuk ise çocuk evlerinde yaşıyor. Bakım verecek kimsesi olmayan bir çocuğun normal şartlarda en erken 18 yaşında koruma kararı kalkıyor ama belirli şartlar altında 21 yaşına kadar uzatılabiliyor. Eğitimine devam edenler ise en fazla 25 yaşına kadar olmak üzere, eğitim sürecinin sonuna kadar korumada kalabiliyor. Elimizde her yıl kaç çocuğun ayrıldığı ile ilgili net bir veri yok ama ortalama 1000-1200 civarı diye tahmin ediyoruz.

230 gence burs

Bu sene İstanbul Maratonu’nda sadece 42 kilometre koşucuları köprüde olacak. Bizim derneğimiz de bu sanal koşuda 33 bursiyerinin burs bedeli için kampanya başlattı. 230 gence üniversite hayatları boyunca burs desteği sağladık ve mentorluk projesi yürüttük. Bursiyerimiz Sümeyye Uluer, Almanya Köln Üniversitesi’ne asistan olarak kabul edildi. Fransa’da Nice Sophia Antipholis Üniversitesi Nice Konservatuarı’nda öğrenim gören Merve, 3 yılda mezun oldu ve master flüt sınıfına kabul edildi.

Devletin destekleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bünyesinde 2016’da ‘Bakım Sonrası Rehberlik Hizmetleri’ kuruldu ve korumadan ayrılan gençlerin en çok 2 yıl süre ile takibinin yapılması öngörüldü. Korumadan ayrılan gençlere psikososyal destek ve toplum yaşamına uyum konusunda rehberlik verilmesi amacıyla çalışıyor.

Kamuda istihdam hakkı

Çok yeni bir birim, dolayısıyla geliştirilmesi gereken çok fazla nokta var. Ama kurulması da güzel bir başlangıç. Bununla birlikte korumadan ayrılan gençlere kamuda istihdam hakkı, eğitime devam etmesi durumunda barınma ve burs desteği, çeyiz desteği ve gerektiğinde ekonomik destek devlet tarafından sağlanıyor.