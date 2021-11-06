Dünya Kosta Rika'da flaş aşı kararı! Çocuklar için zorunlu kılındı!

Kosta Rika'da flaş aşı kararı! Çocuklar için zorunlu kılındı!

Dünya

Kosta Rika'da flaş aşı kararı! Çocuklar için zorunlu kılındı!

Kosta Rika'da flaş bir kararla birlikte çocuklar için koronavirüs aşısı olmak zorunlu hale getirildi.

06 Kasım 2021, Cumartesi 16:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da koronavirüs aşısını zorunlu kılınan ve her çocuğa yapılması gereken aşılar listesine eklediğini duyurdu.

Bunun yanı sıra hükümet, Amerikan ilaç şirketi Pfizer’dan 3,5 milyon doz Aşı almak için anlaşma imzaladı.

Hükümetin aldığı kararda alınan aşıların 1,5 milyon dozunun, Mart 2022’den itibaren 5 ila 11 yaşındaki çocuklar için kullanılacağı bildirilerek, kalan 2 milyon doz aşının ise yaşlı veya bağışıklığı düşük olanlara yapılacak 3. dozlar için ayrılacağı kaydedildi.

Bu karar ile Kosta Rika dünyada Kovid-19 aşılarını çocuklar için zorunlu hale getiren ilk ülke oldu.

Dünya genelinde aşılamadaki son durumu inceleyen "Our World In Data" internet sitesinin verilerine göre, Kosta Rika’da nüfusun yüzde 54’ü virüse karşı tam olarak aşılandı.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Murat Çelik
Karantina günlükleri - 2
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Özbekistan'da Mirziyoyev, yemin ederek görevine başladı