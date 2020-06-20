Köstebek bilmecesi

İbrahim Tatlıses önceki gün sosyal medyadan “İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak. Yakınım biliyorum ama emin olmam gerek. Çok da seviyorum” yazmıştı. Sonra da Bodrum karakoluna gidip oğlu Ahmet Tatlı hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edilmişti. Ahmet Tatlı perşembe akşamı ifade verdi. Babası ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

Tamamen tesadüf

İbrahim Tatlıses ise dün şu açıklamayı yaptı: “Bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses’e bağlanmasına çok üzüldüm. Zamanlama tamamen tesadüf. Oğlum Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır, olamaz da. Ahmed’im benim ilk göz ağrım ve kıymetlimdir. Oğlum da ben de her zaman birbirimizin yanında dağ gibi durmuşuzdur ölene kadar. Durmaya da devam edeceğiz."