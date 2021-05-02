Kötü haber geldi! Camdaki Kız yeni bölümde olaylar karışıyor

Heyecan dolu 4. bölümün ardından Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı yayınlandı. yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik Nalan karakterine hayat verirken Feyyaz Şerifoğlu Sedat karakterini canlandırıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız 5. bölümde olaylar iyice karışıyor.

Sedat'ın yasak aşkının basına yansımasından sonra ipler gerilmiştir. Bir taraftan Sedat ailesi ile uğraşırken diğer tarafta Nalan annesinin baskılarına maruz kalır. Ancak Rafet'in artık Sedat'a karşı sabrı kalmamıştır. Oğlunu evlatlıktan reddedip kovan Rafet'e ise Sedat'ın duygu yüklü cevabı hazırdır. Evden ayrılan Sedat bambaşka bir yola girmiştir. Ancak Selen'e gelen kötü bir haber tüm ailenin yıkılmasına sebep olur. Sedat'ın başına ne geldi?

Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı





Nalan ve Cana karşı karşıya!

Camdaki Kız’ın dördüncü bölümüne Nalan ve Cana’nın ilk kez karşı karşıya geldiği dakikalar damgasını vurdu. Yaşanan fotoğraf krizinden sonra Koroğlu Malikanesi’nde Rafet Koroğlu'nun yemek davetine gelen Nalan ve ailesi karşılarında Cana'yı görünce şoke oldu. Bölümün final sahnesinde ise Nalan’ın yüzüğü atmasıyla Koroğlu Malikanesindekiler kadar izleyici de şoke oldu.

Kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak

Nalan'ın yüzüğü çıkarıp herkesin içinde Sedat'a vermesiyle herkesin hayatı alt üst oldu!

Nalan'ın Cana'nın kolundaki bilekliği görmesiyle dünyası yıkıldı. Ancak hiç düşünmeden herkesin içinde yüzüğü parmağından çıkararak Sedat'ın eline bıraktı. Herkes, Nalan'ın bu hamlesiyle şoke odu. Nalan'ın bu kararıyla başta kendisi olmak üzere belki de kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.

Muzo'nun gizli dünyasında perde aralandı!

Muzo, eve yerleştirdiği gizli kameralarla planını takip etti.

Muzo, davette bulunan Nalan ve ailesinin bir diğer yandan da Cana'nın hareketlerini kameralarla izledi. Ailesine uygulaması gereken planı anlatan Muzo, her ne kadar Sedat'ı bu kaostan temizlemeye çalışsa da Sedat yine beladan uzak durmadı. Muzo da tüm olan biteni kameralardan izledi.