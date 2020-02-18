Kötülüğün son noktası

Tüm Türkiye’yi öfkelendiren olayı, 5 yıldır palyaçoluk yaparak geçimini sağlayan Bayram Aydemir (18) şöyle anlattı: “Ekmeğimi böyle kazanıyorum. Mağaza açılışında da görevim çocukları eğlendirmek, gelenleri neşeyle karşılamaktı. Bir adam yanıma gelip önce tipimi beğenmediğini söyledi, sonra dik dik bakıp küfür ederek suratıma şiddetli bir yumruk attı. Yere düştüm, ardından da beni tekmeledi.”

Ekmeğini kazanana bulaşmasınlar

Çevredekilerin duruma müdahale ettiğini söyleyen Bayram Aydemir, “Beni bir de tehdit etti. ‘Bir daha buralara gelme’ dedi. Bir insan bunu niye yapar? İnsanları neşelendiren, güldüren, oynayan bir palyaçoya niye saldırır? Ben ondan şikayetçi olmadım. Allah’a havale ettim. İlk kez böyle bir şey yaşadım. Herkese bir çağrım var. Lütfen ekmeğini kazanan insanlara bulaşmasınlar” diye konuştu.

Şehir zorbasının palyaçoya saldırması, açılışta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.



