Kova burcu ve kristalleri

AY KOVA BURCUNDA İSE YARARLANABİLECEĞİNİZ KRİSTALLER;

Ay Kristalleriniz: Akua Aura Kuvars

Ay Kova’yı destekleyen Kristalleri: Akuamarin, Selestit, Mavi Kalsedon, Krizokol, Obsidiyen, moldavit, Rodonit, Pembe Kuvars, Selenit, Oniks, Rodokrosit, Angelit, Vanadinit, Kaplangözü,

Zihinsel açıdan sürekli aktif olduğunuz için, sinirsel gerginliklere açık bir mizacınız vardır. Aqua Aura Kuvars, bu gerginliği azaltmak açısından istifade edilebilecek kristallerden bir tanesidir. Akuamarin, zihni sakinleştirir. Meditasyon yapmanıza yardımcı olur. Krizokol zihninizi serbest bırakmanızı sağlar.

Yaratıcılığınız çok yüksektir ve entelektüel kapasiteniz de hayli gelişkindir. Bilimsel konularda doğal olarak yeteneklisinizdir. İnsanlığın gelişimine katkıda bulunma güdünüz güçlüdür. Geleceğin trendlerini iyi tahmin edebilirsiniz ve toplumun iyiliği için gereken şeylerin yapılması konusunda da duyarlısınızdır. Angelit, insanoğlunun evrimine katkı sağlamaya gayret ettiğiniz alanlarda sizi destekler. Kendi hayatınızdaki değişimleri yaratabilmek veya bunlara adapte olabilmek açısından da yine bu taştan faydalanabilirsiniz.

Duygusal bağ oluşturmak sizin için zor bir şeydir. Bunun altında yatan en önemli etken bağımsızlığınıza önem vermenizdir. Ama tek etken bu değildir. Diğer önemli etken duygularınızı görememeniz, neye ihtiyacınız olduğuna net karar verememenizdir. Bağlılık ve yakınlık geliştirmenizi kolaylaştırmak açısından Ametist önerilebilir. Pembe Kuvars başkalarıyla yakınlaşma konusundaki korkularınızı iyileştirebilir ve ilişkilerde derin bir yakınlık ve samimiyet yakalamanıza yardım edebilir.

Dünyaya önemli bir misyon için geldiğinize inanırsınız. Amaçlarınızın bireysel olmaktan çok, toplum yararına işler üretmek olduğunu hissedebilirsiniz. Rodonit, insani amaçlarınızı gerçekleştirmeniz yolunda size destek verir. Bazen bu sizi bulunduğunuz yere ait hissetmekten alıkoyar. Kendinizi yabancılaşmış hissetmenize neden olur. Kaplan gözü, bu yabancılaşmış veya dışlanmış olma hissinizin üstesinden gelmenize yardım eder. Birey olarak hedef ve amaçlarını keşfetmenize yardımcı olacağı gibi, toplum için neler yapmanız gerektiği konusundaki hissiyatınızın netleşmesine de yardım eder. Vanadinit, bu dünyaya ait hissedebilmenizi sağlarken, evrensel enerjiyle olan güçlü bağınızı korumanızı sağlar. Selestit taşı da, kendi hakikatinize ulaşmanıza ve bunları başkalarına aktarmanıza yardımcı olur.

Kova sabit bir burçtur, duygusal değişimlere açık değildir. Öte yandan, yenilik yapma arzusundadır. Yani, değişimi ancak kendi istediği zaman ve istediği yönde yapar. Yapılan değişimlere adapte olmakta zorlanır. Hem değişim arzusu, hem de değişime direnç bir araya geldiğinde, duygusal anlamda çalkantıya sebep olacaktır. Kısacası, değişim ve yenilenme gerektiğinde dengesiz bir duygu haline bürünürsünüz. Selenit dengesiz ve değişken duyguları dengelemenize yardımcı olur. Akuamarin, değişim yapmanıza yardım eder ve yaptığınız değişimlerin sorumluluğunu almanızı sağlar. Zira böyle olmadığı dönemlerde başkalarını suçlama eğilimi gösterebilirsiniz. Değişime karşı direnç geliştirdiğiniz zamanlarda, Şeffaf kalsit taşı size yardım edebilir. İnatçılığınızı yumuşatır ve değişimleri rahat kucaklayabilmeniz için sizi esnetir. Kalsit sizi dengeler, size duygusal istikrar sağlar.

Daha detaylı bilgiyi DOĞA RUHLARI KRİSTALLER kitabımda bulabilirsiniz.

Bedeninizdeki su kristallerinin oya gibi ışıl ışıl parlaması dileklerimle, sizlere sevgi ve selam yolluyorum. Sevgiyle, ışığınızı yayın.