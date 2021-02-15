Su ve ateş elementi eksikliğini hissedebiliriz

Kova hava elementinden bir burç. Mars ve Uranüs'ü ağırlayan Boğa burcu ve Plüton'un seyretmekte olduğu Oğlak burcu toprak elementi enerjisini yansıtıyor. Su ve özellikle ateş elementi eksikliği hissedeceğiz bu hafta. Neptün ve hafta ortasından sonra Balık burcuna geçecek olan Güneş su elementi enerjisini az da olsa yansıtacak, ama ilişkilerde empati konusunda dikkat edelim yine de. Su elementi hafıza ve arınma ile ilişkili olduğundan, hafıza sorunları yaşayabiliriz. Biraz daha titiz davranıp sık temizlenmek ve yıkanmak, besin ve çevresel zehirler konusunda daha hassas davranmak akıllıca olacak.

Ateş elementi metabolizma ve canlılıkla ilişkilidir. Eksikliğinde hazım sorunları, halsizlik, ilgisizlik, çabuk yorulma, dolaşım ve dikkat sorunları yaşayabiliriz. Dolaşımı destekleyen egzersizler, canlı renklerden ve müziklerden destek alma, acı-tuzlu-keskin tatlar biraz daha aktif hissetmemizi sağlayabilir. Bu hafta yemeklerimizde baharatı eksik etmeyelim. Hazmı kolay gıdalar tüketmeye çalışalım. Ateş elementi eksikliğinde üşüme ve soğuk nedenli hastalıklara daha açık olabileceğimizi unutmayalım.

Bir Ay-Mars kavuşumu daha

Bu hafta Ay-Mars kavuşumuna da tanıklık edeceğiz. Ay-Mars kavuşumları tıbbi astrolojide bizlere yaklaşık bir aylık bir dönemin genel etkilerine bakma şansı veren kavuşumlardır. Yaklaşık 22 derece Boğa'da gerçekleşecek kavuşum kötücül görülen Algol yıldızı ile uzak bir kavuşum yapıyor. Hikayeye göre Algol aslında öldürülen Medusa'nın başı. Ay-Mars kavuşumu Algol yıldızının etki alanında olmasa bile, yıldıza yakın gerçekleşeceği için önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca şiddet olaylarının artacağını gösterebilir. Tıbbi astroloji gözüyle de kaza, yaralanma, yangın, zehirlenme, hava şartları ya da doğal afet haberleri, kitleleri ilgilendiren sorunlar, göz, diş problemleri, zihinsel problemler ve salgınla ilgili konular gündemimizde olabilir.

Algol yıldızı bu hafta özellikle önemli olacak çünkü hafta başında Güneş ile de kare açı yapacak. Tabii ki Algol'ün olumlu yönlerine de şahit olacağız. Sabır, azim, cesaret, sadakat ve şiddete karşı duyarlılık bu yıldızın olumlu yönlerinden birkaçı.

Önümüzdeki ay boyunca aşı geliştirme ve uygulama çalışmaları azim ve kararlılıkla devam edecek görünüyor. Yaratıcılık, sanat, özveri, maddeyi ikinci plana atma, parlak buluşlar da gündemimizde olacak gibi. Cesaret ve azimle başarılan kurtarma hikayelerinin yazılabileceği bir dönemdeyiz.

Mitolojiye göre Medusa'yı öldüren Perseus

Algol yıldızı kötücül bilinse de, aslında ruhsal olarak gelişmiş ya da gelişmeye çalışan bireylerde özellikle pozitif etkileri olan bir yıldız. Telsiz telgraf muciti Marconi, elektrik akımı çalışmalarıyla ünlü "Yıldırımların Efendisi" Nikola Tesla, penisilini bulan Alexander Fleming, ünlü fizikçi Albert Einstein, ünlü fizik bilgini Niels Bohr, ünlü astrologlardan Reinhold ve annesi Elsbeth Ebertin, kazalar ve astroloji araştırmaları konusunda yıllarını vermiş C E O Carter ve ufuk düzlemi haritalarını kullanımımıza kazandıran Michael Erlewine haritalarında Algol etkisini gördüğümüz muhteşem, yeri doldurulamaz ve unutulmaz örnekler olarak sayabiliriz.

Diğer etkilere de bakalım

Haftaya Merkür-Jüpiter kavuşumunun etkileriyle başlayacağız. Merkür'ün geri hareket ediyor olması, orta noktalarda kavuşumun Mars-Uranüs orta noktasına denk düşmesi ve gezegenlerin hafta boyunca "demet" tarzı, yani gökkürenin yalnıza üçte birinde toplanması belli konulara odaklanıp, derinlemesine inceleme eğiliminde olabileceğimizi gösterebilir. Jüpiter kavuşumu aşırılıklara neden olabileceğinden büyük resme bakmayı ihmal edebiliriz, aşırı zihin aktivitesi nedeniyle huzursuzluk yaşayabiliriz. Sinirlerle ilgili hastalıklara açık olabileceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Aşırı cesaretli ve gözü kara davranışlardan, kaslarımızı ve zihnimizi aşırı yormaktan, sinirlerimizi incitebilecek ters hareketlerden özellikle uzak duralım. Örneğin sinirlerimizin çok yoğun olduğu koltuk altı gibi bölgelere basınç uygulamaktan ya da çocuklarımızı kollarından tutarak kaldırmaktan kaçınalım.

Hafta ortasına doğru Satürn-Uranüs karesinin ve hafta sonuna doğru Venüs-Mars karesinin kesinleşmesine şahit olacağız. Sabit burçlardaki bu kareler damar tıkanıklıkları, kas zedelenmeleri, safra ve sindirim sorunları, hormonal sorunlar ve üreme sistemi hastalıkları konusunda uyarıyor. Dolaşımı destekleyici ayak-bacak hareketlerini ihmal etmeyelim. Saframızı yoracak ağır ve yağlı gıdalardan kaçınalım. Sebze ağırlıklı beslenmeye çalışalım ama lif konusunda da aşırıya kaçmayalım, yani doğal sebze ve meyvelerden, yeşilliklerden sağlamaya çalışalım bağırsaklarımızın lif ihtiyacını. Besin takviyesi liflerin de saframızı yoracağını unutmayalım. Yeterince su ya da sıvı almak da sindirimi kolaylaştıracaktır.

Algol'ün mucizevi ve tüm olumlu yanlarıyla dolu bir hafta geçirmeniz ve tekrar buluşana kadar sağlıkla sağlıcakla kalmanız dileğiyle...