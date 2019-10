Kovalama yemeği nasıl yapılır? Patlıcan kullanılan yer yemeği sevenlerden misiniz? Mutfağımızda özel bir yeri olan patlıcan lezzetiyle vazgeçilmez ve en çok tercih edilen sebzeler arasında. Girdiği her yemeğe farklı bir lezzet katan patlıcan hemen hemen her yörede ezmesinden, kızartmasına, közlemesinden, kebaba kadar her türlü şekliyle karşımıza çıkıyor. Kayseri Mutfağı’nın yöresel yemeklerinden olan Kovalama da bu yemeklerden. Peki, Kovalama yemeği nasıl yapılır? İşte Kovalama yemeği tarifi…