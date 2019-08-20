Kovanlara musallat olan ayı her seferinde Anzer balını seçti!

Kovanlarını korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakan, kovanları konteyner üzerine taşıyıp çelik kafesle önlem alan Sedef, ağaçlardan tırmanarak ulaştıkları peteklere de musallat olan ayıları, teste tabi tuttu.

Sedef, elinde bulunan 4 çeşit balı, kalitesini ayılara ölçtürmek için açık alanda masanın üzerine yerleştirdi, olan biteni de foto kapan kameralarınca kayda aldı.

Görüntüleri inceleyen Sedef, ayıların ilk tercihinin kilosu bin lira olan dünyaca ünlü Anzer balı olduğunu tespit etti.

Balların yerleri değişse de her seferinde Anzer balından yemeye başlayan ayıların, ballar arasındaki vişne reçeline hiç dokunmadığını belirten Sedef, "Kocaoğlan gerçekten ağzının tadını biliyor. Her seferine Anzer balından başlıyor, reçele ise hiç bakmıyor" dedi.