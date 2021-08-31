Kovayı doldurma oyunu

MALZEMELER:

İki adet büyük bir kova, oyun havuzu topları ve kalın renkli bant. Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak eşit sayıda kişiler olacak şekilde iki takım oluşturunuz. Her takım büyük kovayı zemine sabitlemeli ve oyuncular kova önüne sıra halinde dizilmelidir. Kalın bant ile bir sınır çekilmelidir. Böylece takımların oyuncuları tam olarak nerede duracaklarını bilebilirler. Oyuncuların yan taraflarında oyun havuzu topları ile dolu sepet olmalıdır. Oyun başlamadan her yarışmacı eline birer top almalıdır ve sıraya geçmelilerdir. Oyunu başlatabilmesi için de bir hakem seçilmelidir. Hakem “Yarış başlasın!” dediği anda oyuncular sırayla ellerindeki topları sepete atmaya başlamalı ve sırası geçen isabet ettiremediği topunu veya isabet ettirdiyse de başka top alıp tekrar sıraya geçmelidir. Yarışın süresi bir kronometre kullanılarak zamanlanabilir. Yarış süresi içerisinde kovasında en çok topa sahip olan takım kazanır!