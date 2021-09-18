Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor toprağa verildi

Tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün yaşamını yitiren Alioğlu (43) için 10 yıldır fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak görev yaptığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene, Alioğlu’nun annesi Şahver, babası Bedrettin ve kız kardeşi Sibel Alioğlu’nun yanı sıra Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkan Vekili Ayhan Naci Yılmaz, Kocaeli Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, hastane yönetimi, meslektaşları ve sağlık personeli katıldı.

Hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü sorumlusu Savaş Şanıvar, 7 yıl beraber çalıştığı meslektaşından ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Şanıvar, bazı insanların kelimelerle anlatılamadığını belirterek, "Kenan da öyle bir insandı. Çok renkli, çok heyecanlı, çok hayat dolu bir insandı. ’Kenan Alioğlu’ denilince aklımıza gelen, gülen bir yüzdü. Böyle olmamalıydı, sonu böyle bitmemeliydi bu filmin. Kenan, bizlere çok güzel anılar bıraktı ve bu anılar devam etmeliydi." diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı Metin Akyıldız da meslektaşını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Genç ve hayat dolu bir arkadaşımızdı. Uzun yıllardan bu yana hastanemizde hizmet vermekteydi. Kovid-19 nedeniyle yoğun bir tedavi süreci geçirdi ama maalesef kurtaramadık. Hepimizin başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle üzücü bir olay yaşamayız." dedi. Alioğlu’nun cenazesi, daha sonra götürüldüğü Yahyakaptan Merkez Camisi’nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kocaeli Kent Mezarlığı’nda defnedildi.

AA