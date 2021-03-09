Türkiye Köyde koronavirüs vaka sayısı artınca karantina başladı

Köyde koronavirüs vaka sayısı artınca karantina başladı

Türkiye

Köyde koronavirüs vaka sayısı artınca karantina başladı

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

09 Mart 2021, Salı 18:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinin Gürgenli köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

AA

İlgili Haberler
Risk seviyesi yükselince Edirne'de koronavirüs önlemleri değişti


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
8 Mart’tan bir gün sonra
Hakan Çelik
Murat Çelik
Kadına şiddet değil 'Cins kırım'
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kemal Burkay’la 10 yıl sonra
Oral Çalışlar
Banu Şen
Gün en yükses sesle 'Kadına şiddete hayır' diye haykırma günü
Banu Şen
Şirin Sever
Lütfen indirmeyin!
Şirin Sever
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sivas'taki tarihi tren garında ilk YHT